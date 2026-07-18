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"83 свечки Ильича": "Мадяр" ошарашил перечнем выбитых энергоузлов окупантов за 18 дней (видео)
С начала июля в оперативной глубине противника «Птицами СБС» последовательно были поражены 83 энергоузла.
Украинские Силы беспилотных систем за последние три суток нанесли удары по 12 объектам энергетической инфраструктуры на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» в Facebook.
«+12 энергоузлов. „Крымский рубильник выключен“ на фоне ФЛОТОпада никто не отменял», — написал Бровди.
По его словам, эти удары стали частью бессрочной операции Сил беспилотных систем по поражению объектов в глубине тыла противника на временно оккупированных территориях.
«В рамках проведения бессрочной операции СБС в Крыму и на временно оккупированных территориях в период с 1 по 18 июля в оперативной глубине противника беспилотниками СБС последовательно были поражены 83 энергетических узла. За последние 72 часа — 12 из них», — отметил командующий.
По информации Бровди, среди пострадавших объектов — электроподстанции и энергетические узлы в Керчи, Щебетовке, Вулкановке и Глазовке в оккупированном Крыму, Мариуполе и Ясиновке в Донецкой области, а также Кадиевке, Солидарном, Гречишкино и Комиссаровке в Луганской области. В перечень также вошел энергообъект в Гавриловке Второй на временно оккупированной части Херсонской области.
«Мы выстоим. Москва падет. Крым мы накормим и восстановим», — подытожил командующий Силами беспилотных систем.
Напомним, в ночь на 18 июля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Очевидцы утверждают, что громче всего было в районе военного аэродрома в гарнизоне «Гвардейское».