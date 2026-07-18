"83 свечки Ильича": "Мадяр" ошарашил перечнем выбитых энергоузлов окупантов за 18 дней (видео)

Атака украинских дронов / © ТСН.ua

Реклама

Украинские Силы беспилотных систем за последние три суток нанесли удары по 12 объектам энергетической инфраструктуры на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» в Facebook.

«+12 энергоузлов. „Крымский рубильник выключен“ на фоне ФЛОТОпада никто не отменял», — написал Бровди.

Реклама

По его словам, эти удары стали частью бессрочной операции Сил беспилотных систем по поражению объектов в глубине тыла противника на временно оккупированных территориях.

«В рамках проведения бессрочной операции СБС в Крыму и на временно оккупированных территориях в период с 1 по 18 июля в оперативной глубине противника беспилотниками СБС последовательно были поражены 83 энергетических узла. За последние 72 часа — 12 из них», — отметил командующий.

По информации Бровди, среди пострадавших объектов — электроподстанции и энергетические узлы в Керчи, Щебетовке, Вулкановке и Глазовке в оккупированном Крыму, Мариуполе и Ясиновке в Донецкой области, а также Кадиевке, Солидарном, Гречишкино и Комиссаровке в Луганской области. В перечень также вошел энергообъект в Гавриловке Второй на временно оккупированной части Херсонской области.

«Мы выстоим. Москва падет. Крым мы накормим и восстановим», — подытожил командующий Силами беспилотных систем.

Реклама

Напомним, в ночь на 18 июля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Очевидцы утверждают, что громче всего было в районе военного аэродрома в гарнизоне «Гвардейское».

Новости партнеров