Украина продолжает национализировать железнодорожное имущество РФ и Белоруссии

На сегодняшний день уже национализировано имущества более чем на 468 млн долларов.

Бюро экономической безопасности продолжает проводить анализ имущества в Украине, где конечными бенефициарами являются резиденты России и Белоруссии, активов России и Белоруссии и их граждан.

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Об этом сообщается на странице Бюро.

Также производится выявление и прекращается деятельность тех предприятий, которые торгуют со странами-агрессорами.

"По состоянию на сегодняшний день, БЭБ инициировало национализацию имущества россии и белорусы а также их граждан, ориентировочной стоимостью свыше 468 млн грн (450 вагонов — цистерн и 7 грузовых транспортных средств). Кроме того, вещественными доказательствами признано еще 1552 вагона, по которым решается вопрос наложения ареста", — говорится в сообщении.

В частности, остановлена возможность вывоза 45 вагонов глинозема, общим весом более 3000 тонн, принадлежащих Николаевскому глиноземному заводу, в РФ. Идет оценка товарно-материальных ценностей. После проведения соответствующих мероприятий будет решен вопрос об их национализации.

Напомним, что в Ивано-Франковской области работники ДБР обнаружили 176 железнодорожных вагонов, владельцами которых являются бизнесмены из России и Белоруссии. Стоимость имущества составляет около 264 млн. грн.