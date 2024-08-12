Украина продвигается в Курской области: в ISW сообщили о захваченных населенных пунктах

В течение 10-11 августа украинские силы продвинулись на запад и северо-запад в Курской области. В свою очередь, российские источники утверждали, что военные РФ стабилизировали ситуацию.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW ).

Российские "блоггеры" утверждали, что наступление ВСУ в Курской области уменьшилось, а существенных изменений на линии фронта не произошло. Тем временем украинский военный обозреватель Константин Машовец отмечает, что украинские войска продвинулись в Снагост.

Также кадры с геолокацией за 11 августа свидетельствуют о том, что украинские силы недавно действовали юго-восточнее Коренево, а также о продвижении вблизи Кремяного. Один российский "блогер" утверждал, что ВСУ захватили Ольговку, а другие утверждали, что украинские войска только продвинулись в районе Ольговки и Кременного.

Геолокация за 11 августа показывает, что украинские войска продвинулись в южном Черкасском Поречье. Между тем другие кадры указывают на то, что ВСУ недавно действовали западнее Малой Локни.

Российские и украинские источники предоставили противоречивые утверждения о статусе Мартыновки. Некоторые утверждали, что российские войска отразили попытки Украины вернуть село, а другие заявляли, что украинская армия вернула и захватила Мартыновку.

Российские источники утверждали, что украинские силы присутствуют в западной Судже и на западе Суджи в Гончаровке и Заолешенке, но центральная и восточная Суджа якобы "серые зоны". Кадры с геолокацией, опубликованные 10 и 11 августа, указывают на то, что украинские силы недавно действовали возле Заолешенко, юго-восточнее Гончаровки и юго-западнее Гоголевки (юго-западнее Суджи).

Как сообщалось, наступление в Курской области позволило Украине перехватить инициативу на фронте и продолжить противостояние на всей территории военных действий. Тем временем, Москва недооценила способность Украины перехватить инициативу на поле боя, которая удерживалась за россиянами с осени 2023-го.

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