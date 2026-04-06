- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2308
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина проигнорировала призывы Запада прекратить удары по нефтяным объектам РФ — The Telegraph
Для атак Украина применяет вооружение собственного производства.
Украина , вероятно, продолжает игнорировать призывы западных партнеров удержаться от атак на российские энергетические объекты на фоне глобального нефтегазового кризиса.
Об этом сообщает британское издание The Telegraph .
В материале говорится, что в ночь на 5 апреля были нанесены удары по нефтепроводу в порту Приморск вблизи Санкт-Петербурга, а также по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области РФ.
Как отмечает издание, для атак Украина применяет вооружение собственного производства. В то же время при планировании операций используются разведывательные данные, предоставленные союзниками, в том числе США.
Вместе с тем, по информации журналистов, западные чиновники ранее предостерегали Киев от ударов по энергетической инфраструктуре России. Причиной является риск дестабилизации глобальных рынков горючего и возможный рост цен.
"Кажется, Украина игнорирует призывы союзников прекратить удары по российским энергетическим объектам на фоне глобального дефицита нефти и газа, вызванного войной в Иране", - говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в российском Новороссийске 5 апреля произошел пожар на территории нефтяного терминала после атаки беспилотников .
Мы ранее информировали, что в Нижегородской области России, в городе Кстово, раздалась серия взрывов из-за атаки БпЛА .