Атака на порт и нефтяной терминал в Усть-Луге / © скриншот с видео

Украина , вероятно, продолжает игнорировать призывы западных партнеров удержаться от атак на российские энергетические объекты на фоне глобального нефтегазового кризиса.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph .

В материале говорится, что в ночь на 5 апреля были нанесены удары по нефтепроводу в порту Приморск вблизи Санкт-Петербурга, а также по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области РФ.

Как отмечает издание, для атак Украина применяет вооружение собственного производства. В то же время при планировании операций используются разведывательные данные, предоставленные союзниками, в том числе США.

Вместе с тем, по информации журналистов, западные чиновники ранее предостерегали Киев от ударов по энергетической инфраструктуре России. Причиной является риск дестабилизации глобальных рынков горючего и возможный рост цен.

"Кажется, Украина игнорирует призывы союзников прекратить удары по российским энергетическим объектам на фоне глобального дефицита нефти и газа, вызванного войной в Иране", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в российском Новороссийске 5 апреля произошел пожар на территории нефтяного терминала после атаки беспилотников .

Мы ранее информировали, что в Нижегородской области России, в городе Кстово, раздалась серия взрывов из-за атаки БпЛА .