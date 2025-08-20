Украина проигрывает информационную войну: социолог о ТЦК и расколе общества

В Украине участились конфликты между гражданами и представителями ТЦК

В украинском обществе нет раскола, но есть «линии разделения», и конфликты с работниками ТЦК являются одной из них. И хотя эти ситуации не столь опасны для существования государства, они активно подпитываются и усиливаются враждебными информационно-психологическими операциями (ИПСО).

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в комментарии «Телеграфу».

По ее мнению, частые конфликты между гражданами и работниками ТЦК - одна из линий разделения в украинском обществе, но не является его расколом. Она считает, что эти ситуации активно используются Россией в ИПСО, направленных на дискредитацию мобилизационных мер.

«Это точно не раскол. Ну, что там ТЦК? Раскол, это когда приблизительно равны по численности группы. Потому что такое ТЦК против всего мобилизационного контингента. Потому расколом это нельзя назвать. Я бы расценивала это по-другому», — говорит социолог.

Либанова отметила слабость украинской пропаганды в противодействии враждебному влиянию.

«Когда-то на Кабмине на одном из совещаний я сказала: современная власть выиграла выборы, в значительной степени, благодаря исключительной, классной, работе с населением, с информацией. Ну это ведь правда! Это был главный довод и инструмент. Что же вы сейчас все это проигрываете?! Что с вами произошло? При этом, чтобы мы только России проигрывали в этом плане. Проигрываем, кому хочешь», — сказала Элла Либанова.

Социологиня считает, что украинское государство потеряло эффективность в коммуникации с населением и противодействии информационным атакам со стороны России.

Напомним, на Волыни произошел конфликт между женщинами и представителями ТЦК. Военные пытались задержать мужчину с инвалидностью, что вызвало агрессию со стороны местных жительниц.