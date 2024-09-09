Украина производит инновационные БПЛА и ракеты, которых не имеют страны НАТО – Маломуж

Украинские дроны и ракеты могут достигать цели на расстоянии 2000 км.
Украина производит инновационные модели беспилотников и ракет, которых не имеют партнеры по НАТО.
Об этом рассказал глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах генерал Николай Маломуж в студии Вечір.LIVE.
По его словам, они могут достигать цели на расстоянии 2000 км.
"Это уже инновационные модели, которых не имеют наши партнеры даже в НАТО. Это те, что наносят сейчас удары по Татарстану, по Ленинградской области, по конкретным аэродромам, по стратегическим бомбардировщикам", — отметил Маломуж.
Генерал добавил, что сейчас очень важно производство дронов баллистического типа и ракет тактического уровня. Это позволит увеличить дальнобойные возможности наносить удары по вражеским целям.
"Речь идет о зарядах неядерного типа до нескольких тонн и нанесении ударов вплоть до Петропавловска-Камчатского", — подчеркнул Маломуж. "Были предложения еще в 2022 году по этим дронам ракетного типа – уже разработанные, предложенные, однако бюрократия тормозит процесс", — сказал он.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Сырский назвал цели в России для ударов западным оружием.
Читайте также:
- "Это не означает перелом хода событий": Остин объяснил, почему США не позволяют Украине бить вглубь России
- Сырский объяснил, почему мобилизованные направляются на фронт без должной подготовки
- Сырский обнародовал пять целей операции ВСУ в Курской области