Украина производит к западной военной технике запчасти, лучше оригинала — Резников

В Украине существует три линии обслуживания и ремонта военной техники.

В Министерстве обороны сообщили, что Украина производит к военной технике от западных партнеров запчасти, которые даже лучше оригинала.

Об этом рассказал глава украинского ведомства Алексей Резников.

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По его словам, в Украине существует три линии обслуживания и ремонта военной техники. Первая линия – производство запчастей на украинском рынке для западной техники.

"Вторая линия ремонта — более сложная, но которую можно делать на украинских предприятиях не совсем далеко от линии фронта в тех городах, где есть индустриальные возможности", — отметил Резников.

Третья линия, как подчеркнул министр обороны, – это сложный ремонт, поэтому Украина отправляет технику за границу. Для этого построено несколько хабов в странах-партнерах.

"Например, по Leopard мы подписали меморандум на последнем "Рамштайне" вместе с министром обороны Германии и министром обороны Польши", – добавил Резников.

Напомним, ранее рассказали, как украинские военные не нарадуются работе гаубицы FH70, которую передала Эстония. В бою стало очевидно, что это не совсем обычная пушка.

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