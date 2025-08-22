Украинский дальнобойный дрон FP-1

Реклама

Украина начала производить 3000 дальнобойных дронов FP-1 в месяц — столько, сколько Россия производит дронов-камикадзе «Шахед». При этом украинские БпЛА стоят дешевле благодаря целому ряду производственных и технологических решений.

Об этом говорится в статье издания Defence Express.

Публично продемонстрированный только в мае 2025 года украинский дальнобойный дрон FP-1 уже изготавливается в темпах, которые можно сравнить с объемами производства российских «Шахедов». Речь может идти про около 100 единиц в сутки. Такие цифры прозвучали в сюжете Associated Press. Журналисты также в деталях показали производство украинской крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» на предприятии Fire Point.

Реклама

«Сейчас компания производит около 100 дронов в день, по цене 55 000 долларов за штуку», — отметило AP.

Заметим, по данным украинской военной разведки, темпы производства «Шахедов» в России на середину лета также составляли около 100 единиц в день. Закупочная цена одного такого дрона на уровне 2023 года — 193 тыс. долл. Правда, с тех пор стоимость могла и снизиться, и увеличиться.

«Таким образом по состоянию на сейчас производство только одних FP-1, согласно заявлениям производителя, сравнимо с российскими, но при, очевидно, значительно меньшей стоимости самого дрона», — отмечает Defence Express.

Почему украинские дроны FP-1 дешевле «Шахедов»?

Меньшую стоимость украинских дронов FP-1 по сравнению с российскими «Шахедами» аналитики объяснили совершенно разными технологиями производства.

Реклама

Силовая конструкция FP-1 — фанера. Эти элементы фрезерованы на лазерном станке с числовым программным управлением. Такое решение является очень дешевым и массовым. На этот «скелет» крепится обшивка дрона, которая имеет соединения на пазах и стяжках.

Эксперты отметили, что такое решение является вполне достаточным и правильным для дрона-камикадзе, который должен совершить один единственный полет, врезаться в цель и взорваться.

В то же время технология производства «Шахеда» другая, что связано с его корнями в виде немецкого DAR 1980-х годов — прототипа противорадиолокационного беспилотника — когда производственные технологии были другими. Речь идет о проклейке карбонового материала с его запеканием в автоклаве, а в роли конструкционных элементов выступают полноценные лонжероны и нервюры.

Кроме того, «Шахеды» больше по размеру, поэтому все затраты на производство вместе с другой технологией выше. Например, этот российский дрон требует большего двигателя, а именно — четырехцилиндрового. Тогда как двигатель украинского FP-1 двухцилиндровый, то есть дешевле.

Реклама

Эксперты также обратили внимание на то, что FP-1 несет довольно мощную боевую часть. В сюжете AP речь шла о 60 кг, хотя во время презентации объявлялось о максимальном весе до 120 кг. Более мощная боевая часть может быть установлена ценой уменьшения дальности. Кстати, заявленная дальность FP-1 — до 1600 км.

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия в 2025 году планирует произвести 79 тыс. беспилотников, в том числе 40 тыс. «Шахедов». Агрессор развернул дополнительные производственные линии для достижения этих целей.

К слову, недавно ГУР сообщило, что российская армия начала использовать новый беспилотник с LTE-связью и возможностью удаленного управления.