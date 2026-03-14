Сколько ракет "Фламинго" производит Украина: Fire Point планирует масштабировать производство

Украинская ракета «Фламинго»

Сейчас Украина производит примерно три ракеты «Фламинго» в день. Когда Fire Point получит собственный двигатель, производство увеличится до уровня заказов.

Об этом заявил соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штиллерман в интервью для YouTube-канала ProUA.

«Сейчас мы завершаем разработку собственного двигателя. Это турбореактивный двухконтурный двигатель с невысоким коэффициентом двухконтурности, но главное — он спроектирован для полета на низких высотах. Поскольку те двигатели, которые мы используем сейчас, раньше предназначались для гражданской авиации, их эффективность рассчитана на 6–10 тысяч метров, поэтому на уровне моря они работают хуже. Но даже так они гораздо эффективнее одноконтурных двигателей, которые ставят на обычные крылатые ракеты», — отметил Штиллерман.

Главный конструктор оборонной компании Fire Point в частности отметил, что дальность полета ракеты «Фламинго» зависит от ее модификации и типа боеголовки. К примеру, модель «Семерка» (FP-7) может поражать цель на расстоянии до 300 км, а «Девятка» (FP-9) — до 850 км.

Штиллерман также заверил, что ракета почти полностью украинская. По его словам, все основные части — приводы, двигатель, антенны и блок управления — изготовлены в Украине, и только инерционная навигационная система иностранна.

«Она наша, украинская. Тот слух, что это британская ракета, возник из-за того, что мы хотели скрыть начало разработки таких ракет в Украине. Чтобы замаскировать закупки двигателей по всему миру, мы поставили макет на стенде одной индийской компании и подписали его как британскую разработку», — сказал Штиллерман.

Ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский сообщал, что компания Fire Point может оснастить свои ракеты Фламинго, которые уже неоднократно использовались для ударов по территории РФ, системой навигации Tercom. Это позволит вооружению более эффективно обходить ПВО. В частности, система Tercom применяется в крылатых ракетах, в том числе в американских Tomahawk, и позволяет ракете двигаться по рельефу земли.

Россияне не имеют защиты от ракет «Фламинго»

Напомним, 12 февраля Генштаб ВСУ подтвердил поражение ракетами «Фламинго» арсенала ГРАУ в Волгоградской области РФ. Это стало вторым подтвержденным использованием украинской ракеты после ударов в январе по полигону Капустин Яр, который используется россиянами для запуска ракет Орешник. Аналитики Defense Express считают, что украинская крылатая ракета обладает способностью эффективно прорывать системы ПВО и РЭБ, поскольку оба пораженных объекта должны быть плотно защищены.

Капустин Яр и арсенал ГРАУ расположены в одном российском регионе, на расстоянии 120 км друг от друга. Из этого аналитики делают вывод, что после предварительного удара Фламинго в России не смогли усилить свою систему ПВО в Волгоградской области.

Издание Defense Express предполагает, что успешное применение FP-5 указывает на важное обновление ракеты, вероятнее всего — интеграцию системы TERCOM, позволяющей совершать полет на малых высотах. Ее суть состоит в считывании с помощью радиовысотомера или специализированной РЛС рельефа под ракетой и его сравнение с эталонным «слепком».