Украина производит в шесть раз меньше FPV-дронов за Россию: журналисты объяснили, в чем причина

Украинские компании производят ежемесячно примерно 50 тыс. дронов, это в шесть раз меньше, чем в России.

Производителям FPV-дронов нужны тысячи инженеров, а для разведывательных и ударных БПЛА – сотни высококвалифицированных. Найти на рынке готовые кадры сейчас сложно, говорят производители.

Об этом пишет Forbes.

Производители FPV-дронов нанимают новичков с базовыми знаниями по электротехнике и учат в процессе, который может занять драгоценные полгода. Один инженер в месяц собирает около 50 FPV-дронов, и производство FPV-дронов относительно просто масштабировать. Они собираются из китайских компонентов.

"Однако нам не хватает людей, умеющих собирать все ручками", – говорит основатель фонда "Хвиля'91" и владелец логистической компании EnlivUA Group Александр Яковенко, запустивший производство FPV-дронов "Колибри" осенью 2022-го на 150 000 долларов собственных средств и IT-компании Netpeak Group.

Кадровый голод только усугубляет проблему, украинским производителям не хватает 2000 инженеров. Чтобы хотя бы добраться до уровня России – отрасли нужно 6000 инженеров. В настоящее время она состоит из примерно 1000 человек.

Производителям не хватает инженеров по авионике, РЭБ, инженеров по компьютерному видению и цифровой обработке сигналов, специалистов по разработке встроенного ПО и математического моделирования, и других более узких специальностей.

Всего в Украине около 200 производителей дронов, которые обеспечивают всего 10–15% от общей потребности армии.

Напомним, министерство обороны провело испытание новых FPV-дронов, спроектированных и изготовленных частными компаниями.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.