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Украина "прокладывает путь" для удара по Крымскому мосту — британская разведка
В оккупированном Крыму зафиксирован масштабный дефицит топлива и значительные задержки на пунктах переправы.
Удары Сил обороны Украины по оккупированному Крыму и переправе через Керченский пролив существенно обострили проблемы со снабжением на полуострове. Следующей целью может стать Крымский мост.
Об этом говорится в сообщении британского Министерства обороны, в котором приводятся данные разведки.
По данным британской разведки, в ночь на 20 июня украинские войска нанесли удары по системам противовоздушной обороны, топливным складам и трём автомобильным паромам, переправляющимся через Керченский пролив. Последствия оказались ощутимыми: в Крыму зафиксирован масштабный дефицит топлива и значительные задержки на пунктах переправы.
«Вывод из строя трех паромов, учитывая, что южный сухопутный коридор в Крым остаётся спорной территорией, почти наверняка обострил постоянно нарастающие проблемы с обеспечением на полуострове», — отмечает британское Министерство обороны.
Ситуацию осложняет то, что после первой атаки Украины на Крымский мост в октябре 2022 года грузовики лишились возможности пользоваться мостом — для них доступны только паромы. Мост, в свою очередь, остается открытым для легковых автомобилей, автобусов и некоторых видов железнодорожного транспорта.
При этом два железнодорожных парома, поврежденные ещё в марте и апреле 2026 года, «почти наверняка находятся на ремонте», отмечают британские аналитики.
Британская разведка также подчеркивает системный характер действий Украины.
«Украина с всё большей интенсивностью наносит удары по сетям российской военной логистики на оккупированных территориях, чему способствует наличие разнообразных средств поражения, в частности ударных дронов и дальнобойных боеприпасов», — говорится в сообщении.
Отдельно отмечается, что масштаб атак ослабляет российскую противовоздушную оборону даже в хорошо защищенных районах.
«Это расширяет возможности Украины наносить удары по Крымскому мосту — стратегической и политически чувствительной цели, обозначенной президентом Путиным», — резюмирует британское Министерство обороны.
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Напомним, в результате регулярного обстрела со стороны ВСУ на стратегически важном Геническом автомобильном мосту обрушились пролеты, что полностью парализовало движение вражеского транспорта.
Между тем на фоне усиления Украиной кампании ударов средней и дальней дальности оккупационные власти Крыма объявили чрезвычайное положение. Украинские удары кардинально изменили ситуацию на полуострове.