Украина просит партнеров научить большее количество пилотов летать на F-16

До конца сентября Национальная гвардия США планирует подготовить 12 украинских пилотов на базе в Тусоне.

Страны Запада не обучают достаточному количеству пилотов для истребителей F-16, если учитывать количество боевых машин, которые получит Украина.

Об этом пишет издание Politico.

В сообщении издания отмечается, что Киев говорит о 30 пилотах, которые должны немедленно приступить к обучению в США. В свою очередь администрация Байдена ответила Киеву, что может принять на обучение только 12 пилотов.

Также подобную проблему с недостаточным количеством мест для обучения имеют два других заведения в Дании и Румынии.

"Во время серии встреч и звонков в течение последних нескольких недель Украина официально попросила США научить дополнительное количество пилотов на базе Национальной гвардии Морриса в Тусоне, штат Аризона. Американские законодатели также оказывали давление на администрацию, чтобы она одобрила дополнительное обучение", — говорится в материале.

В Соединенных Штатах заявили, что пилоты из других стран также стоят в очереди на обучение и Вашингтон не может нарушать свои обязательства перед другими странами-партнерами.

Представитель ВВС США заявила, что до конца сентября Национальная гвардия планирует подготовить 12 украинских пилотов на базе в Тусоне.

Бывший чиновник на правах анонимности заявил журналистам, что с такими темпами у Украины не будет полной эскадрильи подготовленных пилотов до конца 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды позволят Украине использовать F-16 над территорией РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что американские пилоты готовы управлять F-16 в Украине.

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