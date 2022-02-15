Украина просит помощь НАТО в случае больших чрезвычайных ситуаций

Украина просит у НАТО предоставить внедорожники, средства разминирования и радиохимическую разведку.
Украина запросила у НАТО международную помощь в случае возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций "разного характера", которые могут поразить гражданское население.
Об этом сообщает пресс- служба альянса.
"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям разного характера, которые могут поразить ее мирное население. Согласно указанным процедурам, Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины", — говорится в сообщении.
Украина просит у НАТО предоставить внедорожники и другую спецтехнику, средства разминирования и радиохимической разведки, тепловизоры, дизельные электрогенераторы, автоцистерны для питьевого водоснабжения, снаряжение для пожарных и т.д.
Полный список потребностей украинской стороны обнародовала пресс-служба Альянса.
Напомним, что за месяц Украина получила 4 млрд. долларов и оборонное вооружение от семи стран.
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