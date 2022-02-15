Украина просит помощь НАТО в случае больших чрезвычайных ситуаций

Украина запросила у НАТО международную помощь в случае возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций "разного характера", которые могут поразить гражданское население.

Об этом сообщает пресс- служба альянса.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям разного характера, которые могут поразить ее мирное население. Согласно указанным процедурам, Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины", — говорится в сообщении.

Украина просит у НАТО предоставить внедорожники и другую спецтехнику, средства разминирования и радиохимической разведки, тепловизоры, дизельные электрогенераторы, автоцистерны для питьевого водоснабжения, снаряжение для пожарных и т.д.

Полный список потребностей украинской стороны обнародовала пресс-служба Альянса.