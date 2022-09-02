Украина просит Турцию закрыть путь по морю для российских кораблей с оружием на бортах

Украина призвала Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей с оружием на борту.

Российская судоходная компания, связанная с Министерством обороны РФ, перевозила оружие и грузы через Босфор в порты Черного моря в поддержку военных усилий Москвы. Оружие на борту выдавали за разную невоенную продукцию.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Киев обратился к турецким властям с просьбой принять меры против по меньшей мере четырех грузовых кораблей, транспортирующих военное оборудование с российской базы в Сирии. Они контролируются Турцией и являются единственным путем из акватории Черного моря в Средиземное.

Это произошло после того, как российское грузовое судно Sparta II перевезло через проливы зенитно-ракетную систему С-300 и доставило ее в российский порт Новороссийск вблизи Украины 27 августа. Корабль принадлежит находящейся под санкциями США московской компании "Оборонлогистика". При этом в "Оборонлогистике" утверждали, что судно перевозило оливковое масло из Средиземного в Черное море.

Один из турецких чиновников заявил, что согласно международному праву Турция "не имеет права отказывать в проходе коммерческих судов, если она не находится в состоянии войны или если проход наносит вред миру, доброму порядку и безопасности" страны.

Напомним, из разблокировавшихся в конце лета черноморских портов отправили уже почти два млн тонн аграрной продукции. Тем временем в "зерновой коридор" хотят войти еще 64 судна.

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