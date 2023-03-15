Украина просит у Финляндии скоростные поезда Allegro, которые ездили в Россию

Украина просит Финляндию передать ей четыре скоростных поезда Allegro, ранее курсировавших между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

Об этом информирует издание Yle.

В сообщении указывается, что директор Укрзализныци Александр Камышин обсудил этот вопрос с премьером Финляндии Санной Марин во время ее недавнего визита в украинскую столицу. Отмечается, что эти поезда полностью подходят для украинской железнодорожной сети.

Директор финской железнодорожной компании Топи Симола заявил, что решение о передаче поездов будет принимать правительство страны, а также подтвердил, что запрос от Украины уже поступил.

Поезда Allegro являются собственностью Oy Karelian Trains Ltd, которая была основана в 2006 году и принадлежит VR и россиянам. "VR не может самостоятельно сдавать поезда в аренду или принимать решения об их будущем", – объяснил топ-менеджер VR.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия рассмотрит возможность предоставления Украине своих истребителей Hornet. Впрочем, правительство страны его сможет согласовать только после того, как Хельсинки получит ранее заказанные для себя современные F-35.

Также мы ранее информировали, что Финляндия начала строить забор на границе с Россией.

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