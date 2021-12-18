Украина просит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot: Вашингтон возможность предоставления оборонного оружия не исключает

Единственным окончательным решением Байдена, как пишут СМИ, есть запрет на размещение американских войск в Украине.

Киев попросил официальный Вашингтон предоставить Украине системы противовоздушной обороны, в частности, зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собеседников среди американских чиновников.

Американское издание сообщает, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность, что такие поставки могут рассматриваться Россией как крайне провокационные, особенно сейчас, когда США, Европа и НАТО пытаются подтолкнуть Москву к деэскалации.

Несмотря на это, Белый дом не исключает возможность, что такая оборона может поступить в страну в будущем. Единственным окончательным решением Байдена, как пишет издание, есть запрет на размещение американских войск в Украине.

"Поскольку мы следим за дипломатическими каналами, мы также будем готовиться ко всем непредвиденным ситуациям, что мы и делаем последние несколько недель. Речь идет о подготовке конкретных ответов на российскую эскалацию, если они понадобятся – конкретные, надежные, четкие ответы, если они понадобятся ", — подчеркнул Салливан.

Следует отметить, что MIM-104 Patriot, который просит Украина – это американский зенитный ракетный комплекс, используемый армией США и союзниками. Состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.

Напомним, в последние дни Россия продолжала наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на то, что президент Джо Байден призвал президента России Владимира Путина снизить напряженность во время виртуальной встречи на прошлой неделе.

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