Украина проведет первые масштабные киберобучения: в Минцифре разрыли подробности

Киберучения пройдут через несколько месяцев.

В Украине планируют провести первые масштабные киберобучения. Во время них будут тестироваться протоколы реагирования на хакерские атаки, ныне охватившие Украину.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время брифинга.

"Мы планируем за несколько месяцев провести первые масштабные киберобучения в Украине, чтобы протестировать и проанализировать, как работают протоколы реагирования. Потому что это реально еще один новый фронт – киберфронт, поэтому нужно больше в это направление инвестировать, больше координироваться, больше привлекать бизнес, чтобы он строил киберустойчивость в нашем государстве", — сказал Федоров.

Как стало известно, в Сети украинцам массово поступают сообщения от злоумышленников, с помощью которых они взламывают и воруют данные пользователей Facebook. Подозрительные сообщения специалисты не советуют открывать.

Напомним, 15 февраля была совершена масштабная DDoS-атака на почти все украинские банки, "Дія" и ряд госсайтов, в частности – Министерства обороны и Вооруженных сил.

Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб во время DDoS-атак, которые 15-16 февраля проходят на украинские сервисы. По мнению киберспециалиста, в таких DDoS-атаках против Украины может быть заинтересована только одна страна – Россия.

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