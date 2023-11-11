Украина проведет встречу на границе с польскими перевозчиками по снятию блокады

Кто именно проведет встречу от польской и украинской сторон?

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 13 ноября проведет встречу на границе с представителями польских властей и перевозчиками по разблокированию границы.

Об этом сообщили в министерстве.

Встретятся Министерство инфраструктуры Польши, представители воеводств, Директората Еврокомиссии по мобильности, посольства Украины в Польше и перевозчики. Министерство восстановления будет представлять замминистра Сергей Деркач.

Блокада границы: специалисты говорят о возможном ухудшении ситуации

После переговоров Деркача с госсекретарем Мининфраструктуры Польши Рафала Вебера Украина уже решила два вопроса, поднятых польскими коллегами.

Речь идет о функционировании полос для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" и обновлении функционала системы есть Очередь – возможность заменять водителя для пустых грузовиков.

Украинская сторона еще раз предложила польским коллегам запустить пустой транспорт через пункт пропуска "Угринов-Долгобычев", где имеется соответствующая полоса. Такой вариант позволил бы пустым грузовикам уменьшить время ожидания пересечения границы.

Напомним, после того, как польские перевозчики начали забастовку на пунктах пропуска, полиция страны начала помогать украинским водителям объехать заблокированные происки.

Известно, что блокада границы с Польшей может продолжаться, по меньшей мере, до конца года.

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