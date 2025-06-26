ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
14k
Время на прочтение
2 мин

Украина провела новый обмен пленными: кого удалось освободить (фото)

Украина и Россия 26 июня провели новый этап обмена пленными. Возвращены молодые защитники в возрасте до 25 лет, а также защитники, получившие ранения.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Обмен пленными 26 июня

Обмен пленными 26 июня / © Владимир Зеленский

Сегодня, 26 июня, в рамках Стамбульских договоренностей прошел очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, домой возвращаются воины Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 2022 года.

«Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой», — сказал глава государства.

Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШПОВ) уточняет, что возвращена группа молодых защитников в возрасте до 25 лет, а также защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем.

Значительная часть из освобожденных попала в плен во время обороны Мариуполя. Также удалось освободить из неволи охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

Самому младшему защитнику — 24 года, и он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, в возрасте 21 года. Самом старшему защитнику, которого удалось вернуть на Родину — 62 года.

Среди освобожденных сегодня защитников также есть офицеры.

В общем, домой возвращаются украинцы, оборонявшие страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что некоторые защитники находились в статусе поиска и не были подтверждены как пленные страной-агрессором.

Количество освобожденных из плена, как и в предыдущие разы, пока не разглашается.

Напомним, что предварительный этап обмена пленными военными состоялся в пятницу, 20 июня. Большинство освобожденных защитников более двух лет находились во вражеском плену.

Днем ранее, 19 июня также состоялся обмен пленными между Киевом и Москвой в рамках стамбульских договоренностей. Домой вернулись тяжелобольные защитники из ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie