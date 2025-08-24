Украина провела новый обмен пленными: кого удалось освободить (фото)

© Владимир Зеленский

В воскресенье, 24 августа, в День Независимости состоялся очередной обмен пленными между Украиной и агрессорской Россией.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

В частности, президент подтвердил, что домой вернули журналиста Дмитрия Хилюка, который был похищен в Киевской области в марте 2022-го.

«Обмены продолжаются. И возможно, это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины. Нашей команде, работающей каждый день. Партнерам помогающим. Спасибо ОАЭ за помощь. Благодарю всех, кто своей работой дает возможность, чтобы наши люди возвращались», — сказал глава государства.

Количество освобожденных он не сообщил. В РФ сообщалось, что обмен состоялся в формате 146 на 146. Украинская сторона пока это не комментировала.

Координационный штаб по обращению с военнопленными добавляет, что среди освобожденных воинов есть представители практически всех сил обороны: десантно-штурмовых, воздушных, военно-морских, а также воины ТРО, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Все освобожлнные защитники принадлежат к рядовому и сержантскому составу. Почти все они провели в плену более трех лет.

Вернувшиеся военнослужащие обороняли Мариуполь, Луганское, Донецкое, Харьковское, Запорожское, Херсонское, Николаевское, Киевское, Сумское направления, охраняли Чернобыльскую АЭС.

Кроме того, были освобождены восемь гражданских украинцев.

На свободе два украинских журналиста: Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш. Они были незаконно задержаны оккупантами в 2022 и 2023 годах.

Среди освобожденных гражданских также медик Сергей Ковалев из батальона «Госпитальеры», который спасал жизнь защитников и гражданских во время осады на заводе «Азовсталь».

Возвращается домой и бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, не пошедший на сотрудничество с оккупантами.

Напомним, что 18 августа президент США Дональд Трамп. анонсировал новый обмен пленными

Также мы писали, что в рамках последнего обмена пленными 14 августа, в результате которого удалось освободить 84 украинца, есть пленные, находившиеся в российской неволе 9-11 лет.