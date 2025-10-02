- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 783
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина провела новый обмен пленными: кого удалось освободить (фото)
В рамках нового обмена пленными домой возвращаются воины ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Особенностью этого возвращения является то, что почти все освобожденные находились в неволе с 2022 года.
В четверг, 2 октября, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и агрессором Россией.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
В результате обмена удалось уволить 185 украинских защитников и 20 гражданских.
Из 185 военных — 183 рядовых и сержанты, и еще двое офицеров.
«Наши воины были в Мариуполе и на „Азовстале“, ЧАЭС. Большинство были в плену еще с 2022 года и сейчас, наконец, дома», — отметил Зеленский.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть домой уже более 7 тысяч человек.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что самому старшему уволенному военному — 59 лет, самому молодому — 26 лет. Двое возвращенных защитников уже завтра отпразднуют свой День рождения на родной земле.
«Также удалось вернуть гражданских граждан, незаконно задержанных в первые месяцы полномасштабного вторжения. Многие забрали прямо из дома», — сказал Лубинец.
По его словам, самому молодому возвращенному гражданскому украинцу 25 лет, а самому старшему — 60 лет.
Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) добавляет, что освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.
Домой также возвращаются попавшие в плен нацгвардейцы, охранявшие ЧАЭС.
Напомним, предварительный обмен пленными состоялся 24 августа.