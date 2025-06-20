Украина провела новый обмен пленными с врагом: кто вернулся домой (фото, видео)

Обмен пленными 20 июня / © Владимир Зеленский

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Украина и Россия 20 июня провели новый этап обмена пленными военными. Большинство освобожденных защитников более двух лет находились во вражеском плену.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Большинство воинов, которые возвращаются сегодня из российского плена, находилось там более двух лет. И вот наконец они дома», — говорится в заявлении главы государства.

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Так, в Украину в рамках обмена вернулись защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запоржья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. Среди них бойцы воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

Зеленский поблагодарил всех, кто возвращает украинцев из плена. Президент отметил: «Работаем, чтобы обмены продолжались и в дальнейшем, пока не вернем всех».

По информации украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, из плена вернулись тяжелораненые и тяжелобольные бойцы ВСУ, в частности Теробороны, морской пехоты, десантно-штурмовых и мотопехотных войск, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Большая часть возвращенных — это защитники Мариуполя. Самому старшему освобожденному из плена защитнику — 60 лет.

Лубинец отметил, что многие находились в плену еще с 2022 года.

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Обмен пленными 20 июня / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 20 июня / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 20 июня / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 20 июня / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 20 июня / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 20 июня / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 20 июня / © Владимир Зеленский

Дата публикации 14:52, 20.06.25 Количество просмотров 20 Обмен пленными 20 июня: видео возвращения защитников

Напомним, предыдущий этап обмена пленными между Киевом и Москвой в рамках стамбульских договоренностей состоялся 19 июня. Домой вернулись тяжелобольные защитники из ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ.

По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, среди освобожденных из плена 19 июня — бойцы сержантского и рядового состава. Большинство из них попали в российскую неволю еще в 2022 году.

В тот же день начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о подготовке к новому этапу обмена пленными.