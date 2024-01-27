Украина провела переговоры с Францией по двустороннему соглашению о безопасности

Участники согласовали график дальнейших двусторонних переговоров на ближайшее время.

Украина и Франция на переговорах по двустороннему соглашению безопасности перешли к прямой проработке проекта и обменялись позициями по ключевым положениям документа.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

"Во исполнение договоренностей президентов Украины и Французской Республики, достигнутых во время телефонного разговора лидеров 18 января, украинская переговорная группа во главе с заместителем руководителя Офиса Главы государства Игорем Жовквой провела очередной раунд переговоров с Францией о заключении двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в ходе переговоров стороны перешли к непосредственной проработке проекта соответствующего соглашения и обменялись позициями по ключевым элементам документа.

"Участники согласовали график дальнейших двусторонних переговоров на ближайшее время", – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина пригласила президента Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном "мирном саммите" мировых лидеров в Швейцарии с учетом приближающейся второй годовщины масштабного вторжения России.

Кроме того, мы ранее информировали, что после подписания договора безопасности с Великобританией некоторые страны уже передали тексты подобных соглашений в Украину.

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