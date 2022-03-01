Стороны вернулись в свои столицы для консультаций.

Украина провела первую фазу переговоров с Россией и появилась в планах ЕС. Об этом говорится в сюжете ТСН.

С нашей стороны разговор вел министр обороны. От России направили помощника Путина, бывшего министра культуры, известного в России безумными запретами. Но как бы там ни было, в этот день никто — впервые за восемь лет войны — не пытается усадить Украину за стол с фейковыми, никем не признанными флагами. Флагов за столом два: наш желто-голубой и вражеский триколор.

Помогал устроить эти переговоры олигарх Абрамович, накануне вынужденный отказаться от любимого английского футбольного клуба "Челси" — иначе футболисты тоже попали бы под санкции. Несмотря на них, россияне продолжают беспрецедентную в двадцать первом веке злость.

Через три часа переговоры еще не закончились. По Харькову начинают бить грады. Количество мирных и военных жертв там мы точно не знаем до сих пор. Но кадры, оттуда приходящие, нельзя показывать детям. Погибшие лежат прямо на улицах. Ракеты целят по жилым кварталам, словно запугивая – то же самое будет с другими, если вы не примететесь на наши условия.

Путин озвучил сегодня предметно: это признание Крыма российским, так называемая демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение нейтрального статуса Украины.

Между тем, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что условия Украины на переговорах с Россией – прекращение огня и вывод всех российских войск со всей территории Украины. Еще до завершения переговоров Эммануэль Макрон звонит по телефону Путину, после их разговора Елисейский дворец сообщает: "Кремль согласился прекратить обстрелы жилых кварталов".

В это же время Владимир Зеленский подписывает и официально направляет в Брюссель заявку на вступление Украины в ЕС. Это вряд ли произойдет завтра. Но символично – перед сооружением Еврокомиссии – сегодня подняли между прочими – наш украинский флаг. Через шесть часов после переговоров Михаил Подоляк, находившийся в составе делегации, резюмирует:

"Украинская и российская делегация провели первый раунд переговоров. Основа целей которых — обсуждение прекращения огня на территории Украины. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения. Для того чтобы они могли быть реализованы, стороны возвращаются в свои страны для консультации. Также обсудили возможность проведения второго раунда переговоров.

Россия тоже резюмирует. Тремя ударами по Киеву. В этот вечер нам стало известно, что французское посольство — до этого дня находившееся в Киеве, работники не выходили из дипмиссии — срочно эвакуировалось из столицы, из-за, цитирую, значительной угрозы.