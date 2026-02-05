Украина провела первый обмен пленными в 2026 году: подробности

Обмен пленными / © Владимир Зеленский

В четверг, 5 февраля, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и агрессором Россией.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

В результате обмена удалось освободить 157 украинских защитников.

«Возвращаем наших домой — 157 украинцев. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры. И также с защитниками возвращаются гражданские. Большинство были в плену еще с 22 года», — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил всех, кто работает ради обменов, и всех, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины.

«Без решимости наших воинов такие обмены были бы невозможны, поэтому каждый результат наших подразделений — это то, что поддерживает и возможность возвращать украинцев домой из России», — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что Украина продолжает работу, чтобы освободить наших людей из плена.

«Должны вернуть и обязательно вернем всех. По каждой фамилии мы работаем. Чтобы каждая семья дождалась своих», — подытожил Зеленский.

Напомним, в ходе переговоров в Абу-Даби при участии представителей Российской Федерации, Украины и Соединенных Штатов Америки была достигнута договоренность об обмене 314 военнопленных. Об этом сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, речь идет о первом обмене за последние пять месяцев, который стал возможным в результате детальных и продуктивных мирных консультаций. Американский чиновник также отметил, что в ближайшие недели стороны ожидают дальнейшего прогресса в переговорах.

Кстати, РФ крайне редко соглашается на обмен военнопленных из подразделения «Азов». По словам военного, она не заинтересована в обмене именно этих военнопленных, и за все время было всего несколько единичных случаев освобождения «азовцев».

Предыдущий обмен между Украиной и Россией состоялся 2 октября, в рамках которого домой вернулись 185 украинских военных и 20 гражданских.

Среди освобожденных были защитники Мариуполя, «Азовстали» и Чернобыльской АЭС, большинство из которых находились в плену с 2022 года. Возраст возвращенных защитников составлял от 26 до 59 лет, гражданских — от 25 до 60 лет. До этого обмен пленными состоялся 24 августа.