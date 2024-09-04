Украина провела важную встречу с делегацией США: в ОПУ рассказали детали

Нам нужна непоколебимая и регулярная поддержка партнеров, чтобы победить врага.

Украина провела важную встречу с делегацией США во главе с первым заместителем советника Президента США по национальной безопасности Джоном Файнером. Обсудили актуальную ситуацию в Украине в связи с полномасштабной агрессией РФ, развитие возможностей наших Сил обороны и санкционную политику.

Об этом написал глава ОПУ Андрей Ермак.

Подробности

Как отметил Ермак, он проинформировал наших американских партнеров о последних ракетных ударах по украинским городам, среди которых Полтава и Львов. Эти ужасные атаки унесли десятки жизней, сотни людей ранены.

"Мы предоставляем исчерпывающую информацию нашим стратегическим партнерам, ведь доверие – это основа нашей совместной работы на пути к победе Украины. Благодарны правительству и народу США, лично Президенту Байдену за неизменную поддержку и помощь"

Среди прочего:

командующий Объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов поделился данными о ситуации на фронте, в частности на Покровском направлении, и операциях в Курской области

временный исполняющий обязанности командующего Воздушными силами Анатолий Кривоножко рассказал о применении F-16, тактике врага и неотложных потребностях в ПВО

заместитель министра Анна Гвоздяр презентовала возможности оборонной промышленности Украины, потенциал для сотрудничества с американскими компаниями.

Также в рамках встречи обсудили необходимость запчастей и деталей для усиления наших оборонных возможностей.

Не менее важным аспектом обсуждения стали санкции. Так, первый вице-премьер Юлия Свириденко отметила важность усиления экспортного контроля и санкционного давления на российскую металлургию. Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул важность усиления санкций в финансовой сфере и российской нефти.

"Наша борьба продолжается, и только совместными усилиями с партнерами мы одержим победу"

Ранее речь шла о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров посетят Вашингтон. В ходе встречи в Белом доме представители украинского правительства будут обсуждать вопросы разрешения на удары вглубь России американским дальнобойным оружием.

Читайте также: