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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украина работает над еще одним обменом пленными: Зеленский раскрыл детали

Зеленский рассказал, что Украина предложила России новый раунд переговоров в Стамбуле.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Один из обменов пленными. Фото иллюстративное

Один из обменов пленными. Фото иллюстративное / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Разговор с российской стороной по обменам продолжается — сейчас Украина работает еще над одним обменом.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении за 19 июля.

«Продолжается разговор с российской стороной по поводу обменов — продолжаем выполнять договоренности прошедшей встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом», — сообщил глава государств.

Также новый секретарь СНБО Рустем Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе.

«Переговорную динамику нужно увеличивать. Надо делать все, чтобы добиться прекращения огня. И российской стороне нужно перестать прятаться от решений», — считает президент.

Также Зеленский еще раз призвал РФ провести встречу на уровне лидеров стран, «чтобы реально обеспечить мир».

Ранее в Кремле сделали новое заявление о переговорах и в очередной раз обвинили Украину.

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