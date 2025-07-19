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Украина работает над еще одним обменом пленными: Зеленский раскрыл детали
Зеленский рассказал, что Украина предложила России новый раунд переговоров в Стамбуле.
Разговор с российской стороной по обменам продолжается — сейчас Украина работает еще над одним обменом.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении за 19 июля.
«Продолжается разговор с российской стороной по поводу обменов — продолжаем выполнять договоренности прошедшей встречи в Стамбуле. Сейчас команда работает еще над одним обменом», — сообщил глава государств.
Также новый секретарь СНБО Рустем Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе.
«Переговорную динамику нужно увеличивать. Надо делать все, чтобы добиться прекращения огня. И российской стороне нужно перестать прятаться от решений», — считает президент.
Также Зеленский еще раз призвал РФ провести встречу на уровне лидеров стран, «чтобы реально обеспечить мир».
Ранее в Кремле сделали новое заявление о переговорах и в очередной раз обвинили Украину.