Украина работает над открытием одного из аэропортов – Ермак

Но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут закрыты.

Украина работает над возобновлением работы одного из аэропортов.

Об этом сообщил глава Офиса президент Андрей Ермак на презентации программы "Сделано в Украине".

" Мы работаем над тем, чтобы открыть один из аэропортов. Но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут [закрыты]. Мы понимаем, насколько это будет мощный толчок для развития экономики", – объявил Ермак.

Какой аэропорт может возобновить работу, пока неизвестно.

Также руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Украине не стоит опасаться избрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Также Ермак рассказал о мощной санкционной поддержке партнеров против Российской Федерации. В этих пакетах учтены предложения группы Макфола-Ермака.

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