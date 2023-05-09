Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО на саммите в июле — Стефанишина

Власти Украины стремятся получить официальное приглашение в НАТО уже в июле этого года.

Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Об этом 9 мая заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

По ее словам, власти Украины убеждены, что сейчас нет никаких объективных причин не приглашать нашу страну в НАТО.

"То есть политическое приглашение Украины в НАТО возможно и мы будем его ждать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите", — сказала Стефанишина.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина обязательно должна стать членом НАТО и альтернативы этому пути нет. Он также озвучил надежду Украины на решения, которые будут приниматься на Вильнюсском саммите. Всего они включают 7 пунктов.

Кроме того, глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что без Украины НАТО не будет столь сильным. По его словам, многие страны-члены НАТО сегодня говорят публично и осознают, что Украина в состоянии, когда станет членом НАТО, построить новую линию безопасности от Балтийского до Черного моря.

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