Украина расширяет коалицию государств, которые могут нас поддержать: политолог о саммите на Мальте

На Мальте 28 октября состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике по имплементации Формулы мира Владимира Зеленского. Политолог Анна Шелест объяснила, что Украина расширяет коалицию государств, которые могут нас поддержать.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

Так, по ее словам, Украина собирала тех, кто был готов поговорить об украинской "Формуле мира" – 10 пунктах, которые еще в прошлом году предложил президент Владимир Зеленский в Индонезии во время саммита "Группы 20".

"По сути, на таких встречах никогда не подписываются документы, потому что цель – не подписание, речь идет о согласовании позиций с которыми международное общество выходит потом на переговоры с Россией. Для того, чтобы все разделяли определенные принципы по ядерной и продовольственной безопасности, по трибуналу, по окончанию войны. Для того, чтобы у нас была как можно больше коалиция государств, которые разделяют с нами эти принципы и готовы работать хотя бы по отдельным вопросам работать. Идет работа, чтобы организовать саммит на уровне лидеров государств. Эти встреча, в частности на Мальте, на уровне советников и есть еще почти еженедельные встречи в Киеве на уровне послов", – пояснила она.

Анна Шелест также добавила, что на уровне послов привлекается как раз большее количество государств, потому что есть определенное количество стран, которые не готовы публично поддержать предложение.

"Но их интересует, к примеру, вопрос ядерной безопасности или продовольственной безопасности, и их послы хотели бы держать руку на пульсе и где-то приобщаться к дискуссиям", — резюмировала она.

Напомним, в ОП рассказали о результатах саммита на Мальте по "Формуле мира".

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