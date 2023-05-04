"Украина — равноправный партнер США": в Киеве с официальным визитом находится американская делегация

Местные власти, представители благотворительной организации "August Mission", почетный консул Украины в США Лейк Сити Джонатан Фридман и представители 20% от экономической деятельности штата в безопасной, оборонной, аэрокосмической, медицинской, технологической сферах уже посетили Хмельниччину, посетили Киев и будут завершать свою поездку во Львове. Этот визит является результатом договоренностей, которые были достигнуты председателем Хмельницкого областного совета Виолетой Лабазюк во время рабочей поездки в штат Юта в прошлом году и по личному приглашению народного депутата Украины Сергея Лабазюка.

Как сообщает народный депутат Лабазюк на своей официальной странице в Facebook, кроме гуманитарных проектов американцы планируют наладить тесное сотрудничество между лидерами государственного и частного секторов Юты и Украины, особенно в оборонном и технологическом секторах. Во время пребывания в столице американские партнеры вместе с представителями на базе трех ключевых ведомств – Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства экономики и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры – вместе с министрами и замминистрами говорили о важном:

Какой может быть Украина после окончания войны;

Усиление производства технологий, ускоряющих победу (в частности, развитие аэрокосмической отрасли для контроля неба);

Гуманитарное разминирование – также в приоритете. 40% территорий нуждаются в разминировании, поэтому важно: получить тяжелое оборудование, привлечь помощь по обучению людей, чтобы в 10 раз увеличить число саперов);

Инвестиции в развитие агросектора Украины, переход от сырьевой к перерабатывающей промышленности.

"Украина стремится привлечь частные инвестиции в экономику еще до окончания войны. Поэтому мы работаем над внедрением комплексного страхования военных рисков как для иностранных, так и для отечественных предпринимателей. Также в сотрудничестве с США мы можем увеличить производство биометана, мясной и молочной продукции, а также вместе работать над перерабатывающей отраслью", – говорит парламентарий Лабазюк.

В Киеве с официальным визитом находится американская делегация

В завершение рабочего дня в Торгово-промышленной палате Украины представители делегации из штата Юта вместе с главами украинских профильных комитетов и парламентариями обсудили пути реализации совместных проектов и взаимодействия между лидерами государственного и частного секторов Юты и Украины, особенно в оборонном и технологическом секторах, сельского хозяйства, альтернативной энергетики.

"Мы все надеемся на мирное будущее Украины. Благодарны за принятие нашей делегации. США будет поддерживать Украину до конца – до победы. Украинский и американский народ объединяют человеческие ценности… Зло должно быть уничтожено", – выразил слова поддержки сенатор штата Юта Стюард Адамс.

По словам народного депутата Украины, члена аграрного комитета Сергея Лабазюка, сейчас экономика - это еще одно оружие против врага, поэтому на законодательном уровне парламентарии готовы сделать все возможное, чтобы для партнеров условия ведения бизнеса в Украине стали более комфортными: "В очередной раз убеждаюсь - бизнес это не только о деньгах, это о человеческих ценностях. Приезд делегации США в нашу страну в условиях войны - мощный сигнал поддержки и видения перспектив нашей страны. Мы готовы включаться, сотрудничать и создавать комфортные условия ведения бизнеса для наших иностранных партнеров. Работаем... Мы не одни".

В целом, члены делегации из штата Юта вместе с руководством государства договорились продолжить диалог по реализации инвестиционных проектов с целью послевоенного восстановления Украины и стабилизации экономики во время войны.