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Украина разорвала два соглашения с РФ: стало известно, в какой сфере

Украина разорвала два соглашения с РФ: стало известно, в какой сфере

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1523
Время на прочтение
1 мин
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Украина разорвала два соглашения с РФ: стало известно, в какой сфере

Фото из открытых источников

Соглашения действовали с 1993 и 1994 годов.

Сегодня, 31 января, правительство Украины прекратило действие двух соглашений с Российской Федерацией в сфере авиации.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, совершенного 12.01.1994", — проинформировал он.

Кроме этого, Украина прекратила соглашение с РФ о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники. Оно было подписано 08.02.1993 года.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины прекратил действие ряда соглашений с Беларусью. В частности, утратило силу соглашение о воздушном сообщении, которое действовало с 1995 года.

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Дата публикации
Просмотры
1523
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