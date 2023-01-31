Украина разорвала два соглашения с РФ: стало известно, в какой сфере

Соглашения действовали с 1993 и 1994 годов.

Сегодня, 31 января, правительство Украины прекратило действие двух соглашений с Российской Федерацией в сфере авиации.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, совершенного 12.01.1994", — проинформировал он.

Кроме этого, Украина прекратила соглашение с РФ о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники. Оно было подписано 08.02.1993 года.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины прекратил действие ряда соглашений с Беларусью. В частности, утратило силу соглашение о воздушном сообщении, которое действовало с 1995 года.

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