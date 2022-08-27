Украина разорвала почти 30-летнее соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики

Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики, которое действовало еще с 1993 года.

Кабинет Министров Украины прекратил действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Договор между странами был подписан 14 января 1993 г. в Москве.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соглашение предусматривало совместное проектирование, строительство и эксплуатацию атомных электростанций, исследования по безопасности АЭС, усовершенствование ядерного топливного цикла, хранение и переработку отработанного ядерного топлива и т.д.

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