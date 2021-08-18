Украина разорвала важные соглашения с СНГ в сфере космоса

Украина разорвала важные соглашения с СНГ в сфере космоса

Исследование и использование космического пространства совместно со странами-членами Содружества независимых государств (СНГ) противоречит национальным интересам Украины.

В среду, 18 августа, Кабинет министров принял решение о выходе Украины из двух соглашений с СНГ, касающихся исследований в области космоса.

Об этом стало известно из трансляции заседания правительства.

Своим решением Кабинет Министров Украины денонсировал Соглашение о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, которое было подписано еще 13 ноября 1992 года в Москве. Этим документом были предусмотрены паевые взносы в поддержку межгосударственных программ, которые утверждаются Советом глав государств СНГ.

Также читайте В Великобритании заявили об угрозе уничтожения спутников в космосе со стороны России и Китая

Выход из соглашения в украинском правительстве объяснили тем, что "соглашение не отвечает национальным интересам Украины, не имеет практического значения для Украины и не применяется".

Также на заседании Кабмина было принято решение о выходе из Соглашения о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ от 15 ноября 1992 года.

Напомним, ранее Украина вышла из соглашения с СНГ, которая касается защиты прав потребителей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку