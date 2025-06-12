Советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин / © Getty Images

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Украина активно разрабатывает стратегии по обеспечению потребностей своей противовоздушной обороны в условиях возможного сокращения военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин во время конференции GLOBSEC в Праге в комментарии Радио Свобода.

Заявления представителей американского оборонного ведомства стали катализатором для поиска альтернативных решений. Министр обороны США Пит Гегсет 10 июня отметил, что бюджет Соединенных Штатов на 2026 год будет предусматривать понижение военной поддержки Киеву. Он также намекнул на «совершенно иной взгляд на этот конфликт» со стороны администрации Дональда Трампа, акцентируя поиск «мирного урегулирования путем переговоров», а не «победы».

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Критическая важность поддержки и вызовы замещения

Александр Камышин отметил беспрецедентный масштаб войны, развязанной Россией против Украины.

«Мы — в величайшей войне поколений, и в этой войне ни одна страна самостоятельно не справится против России. Поэтому для нас важна поддержка и Европы, и Соединенных Штатов Америки», — отметил советник президента.

Украинские власти уже рассматривают разные варианты замещения критически важных видов вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны. Однако Камышин признает, что некоторые системы, поставляемые США, чрезвычайно сложны для полной замены.

«Вся команда сегодня работает над тем, чтобы эти решения были найдены», — подчеркнул советник президента, не вдаваясь в детали по конкретным переговорам или техническим альтернативам.

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Неопределенность будущей поддержки

На фоне этих заявлений представитель Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга заверила в поддержке предоставления Украине систем ПВО, назвав США «наибольшим сторонником и защитником Украины».

Ранее представитель Соединенных Штатов в НАТО Мэтью Витакер заявлял, что администрация Трампа еще не приняла окончательные решения о будущей помощи Украине, сосредоточиваясь на сохранении возможностей Дональда Трампа для прекращения боевых действий.

Ситуация подчеркивает критическую зависимость Украины от внешней военной поддержки и необходимость стратегического планирования для обеспечения собственной безопасности в долгосрочной перспективе, учитывая возможные изменения во внешнеполитических приоритетах стран-партнеров.