В Украины есть разработки собственных ракет с дальностью 750-1000 километров - Подоляк

Во время проведения контрнаступления ВСУ на юге стало ясно, что ВСУ нуждаются в дальнобойных ракетах для поражения логистики агрессора. Именно поэтому Украина приступила к работе над производством собственных ракет.

Украина имеет собственные образцы дальнобойного оружия, однако нуждается в финансовых инвестициях для расширения производственных мощностей.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк 24 Каналу.

Он отмечает, что Силы обороны Украины добились значительных успехов в использовании ударных дронов с большим радиусом действия. С помощью них удавалось наносить удары по вражеским объектам даже в Подмосковье. Однако для того чтобы достичь полного паритета в ударном вооружении с агрессором, нашим военным нужны и другие образцы оружия.

"Если мы хотим иметь паритет, то нужно не только дроновое производство, а ракетное производство. И у нас есть уже отработанные экспериментальные образцы, имеющие 750 – 1000 километров дальности", – заявил Подоляк.

Впрочем, для достижения равенства с Россией в этом компоненте вооружения Украине необходимо масштабировать свое производство. Для этого государство стремится привлечь дополнительные инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

"Украина не может построить за полгода, например, тысячу ракет, или две тысячи ракет. Но производство есть, мы инвестируем в это все. Вы же видели форум оборонных индустрий, где было подписано два десятка предварительных контрактов по военному производству. Государство над этим работает", – заверил Подоляк.

В частности, советник ОПУ рассказал, в производство какого именно оружия Украина стремится инвестировать. По его словам, это:

дроны разных модификаций, в том числе мощные и с большим радиусом поражения;

ракеты украинского производства для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях;

артиллерийские и танковые снаряды разных калибров.

Украинское дальнобойное оружие

В конце августа секретарь СНБО Алексей Данилов показал запуск украинской дальнобойной ракеты, поразившей вражескую цель на расстоянии 700 километров.

Впоследствии он подробно рассказал, как и когда Украина начала работу над дальнобойным оружием, нанесшим удар по территории РФ. По его словам, первый указ о создании собственного дальнобойного оружия президент Владимир Зеленский подписал еще в марте 2020 года.

После этого в украинской разведке признались, что Украина сейчас испытывает разное оружие, кроме того, о котором сказали ранее президент Зеленский и секретарь СНБО Данилов.

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