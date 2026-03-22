Украина разрабатывает собственные баллистические ракеты: куда могут достать

Украинское оружие необходимо Силам обороны / © скриншот с видео

Реклама

Полномасштабное вторжение России в Украину создало новые вызовы для украинской вооруженной промышленности и способствовало глубокой трансформации оборонно-промышленного комплекса.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил Богдан Долинце, авиационный эксперт.

«Пока мы видим информацию только относительно тестовых использований, разных типов средств, то есть здесь речь идет на самом деле не об одной компании, или о нескольких, что все может идти о нескольких и более компаниях, которые на сегодняшний день разрабатывают или производят такие решения. Во-вторых, следует помнить, что так же были разработки и украинские, то есть это непосредственно так называемый комплекс типа „Гром“. Есть информация, что он находится на финальных стадиях тестирований. Это означает, что Украина может получить целый ряд различных баллистических ракет с дальностью до 500 км, до 850 км», — сказал он.

Реклама

По его словам, украинская баллистика может стать существенным стратегическим переломом в связи с возможностью поражения соответствующих военно-промышленных объектов и группировок войск России, добавляет Долинце. Россия ведь не сможет эффективно прикрывать всю территорию от баллистических ударов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал открытие экспорта оружия и десять экспортных центров в странах Европы. Производители оружия давно выступали за открытие экспорта, аргументируя это, в частности тем, что Россия увеличивает свою долю на международном рынке вооружений, используя украинские разработки и таким образом получает дополнительные доходы на ведение войны.

Ранее появилась информация, что баллистические ракеты, сделанные украинской компанией Fire Point, уже к концу лета могут угрожать ударами по столице РФ.