Украина разработала лазерное оружие: какие цели оно может уничтожить

Лазерное оружие разрабатывалось с 50-х годов, поэтому о его использовании мечтали очень давно.

Украина имеет в арсенале новое оружие – "лазерный тризуб". Оно способно сбивать дроны и работать как ПВО.

Об этом рассказал Анатолий Храпчинский, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ, в эфире "КИЕВ24".

По его словам, первым этапом использования оружия будет борьба против дронов. А в скором будущем его можно будет использовать даже против КАБов.

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Храпчинский добавил, что это оружие может быть значительно дешевле, "чем производить ракеты к Patriot".

Он также объяснил, что необходимо синхронизировать возможности и наладить систему обнаружения, чтобы четко поражать нужные цели.

Напомним, российские гиперзвуковые ракеты, которые Кремль называет "супероружием", далеки от непобедимости. За последние недели украинская ПВО смогла перехватить большинство из запущенных Россией "Кинжалов" и даже одну ракету "Циркон".

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