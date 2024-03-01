Украина разрывает еще одно соглашение с Россией – подробности

Правительство одобрило законопроект о прекращении действия еще одного соглашения с РФ.

Правительство Украины одобрило законопроект о прекращении действия соглашения с Россией о сотрудничестве в области предотвращения промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект Закона "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий", — говорится в сообщении.

Он отметил, что законопроект предлагает расторгнуть межправительственное соглашение в связи "с коренным изменением обстоятельств".

Соглашение было подписано в Москве в 1997 году и ратифицировано Верховной Радой в 1999 году.

Напомним, Зеленский подписал соглашение о "гарантиях безопасности" с еще одной страной.

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