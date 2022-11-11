"Украина развеяла все иллюзии": ВС РФ в Херсоне пытаются как можно дальше уйти от реки на левом берегу, чтобы не прилетело от ВСУ

Оккупанты убегают подальше от Днепра, чтобы не попасть под прицел ВСУ.

Российские оккупанты в панике покидают Херсон, а на левом берегу также царит анархия. Из-за точных обстрелов ВСУ, оккупанты бегут подальше от реки Днепр.

Об этом сообщает российский военный блоггер Alex Parker Media.

"О панике сообщали еще днем. Что касается левого берега, там такой же бардак и паника. Все пытаются как можно дальше отъехать от реки, чтобы не прилетело. ВСУ сегодня били прицельно по позициям именно на левом берегу. Такие дела", — сообщил блогер.

Он возмутился, что командование ВС РФ думало, что имеет около недели спокойный вывод всех войск, но Украина испортила эти планы.

"Украина, как всегда, мгновенно развеяла все иллюзии. Отсюда и истерические крики о "они стреляют нам в спину". Люди действительно думали, что им дадут спокойно эвакуироваться в рамках очередного соглашения. Дураков учить только портить. А вот еще реальная ситуация от очевидцев" на левом берегу, волонтер Валерия Петрусевич: "Украинские войска продолжают обстреливать переправы Херсона, бить в спину нашим ребятам... Взрывы не умолкают. Судя по изменению звуков, ВСУ уже на Николаевской объездной Херсона и подтягивают новые орудия", – проинформировал блогер.

Напомним, что ранее российские блоггеры также сообщали о панике среди оккупантов, в частности и о том, что военные ВС РФ пытаются перебраться на левый берег "на всем, что может плавать" и "едва не дерутся за лодки".

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