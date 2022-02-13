Украина рекомендует авиакомпаниям временно не летать над Черным морем: в чем причина

Украина рекомендует авиакомпаниям временно не летать над Черным морем: в чем причина

Эта рекомендация не блокирует в целом полеты в зоне Черного и Азовского морей, отмечают в компании.

С завтрашнего дня, 14 февраля, и до 19 февраля авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над Черным морем.

Об этом сообщает компания "Украэрорух".

"Украиной осуществлена официальная публикация аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над Черным морем — с 14.02 до 19.02.2022. Поэтому уже с завтрашнего дня авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать ситуации", — говорится в заявлении.

В госпредприятии отмечают, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты в зоне Черного и Азовского морей. Воздушное пространство над территорией Украины является открытым и доступным для планирования полетов. "Безопасность полетов обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами", — добавили в "Укракрорусе".

Напомним, ранее Мининфраструктуры опровергли информацию о закрытии воздушного пространства над Украиной, о чем писали ряд СМИ. "Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось", - говорится в заявлении.

Отметим, что самолету авиакомпании SkyUp, летевшему из Португалии в Киев, лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины. Поэтому воздушное судно с пассажирами приземлилось в Молдове.

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