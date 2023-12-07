Украина решит проблему с блокадой границы польскими перевозчиками: эксперт озвучил детали

Украинские экспортеры готовятся решить проблему с блокадой границы польскими перевозчиками посредством переправки фур через украинско-польскую границу поездами.

Об этом в интервью сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

Четвертого декабря должен был отправиться в рейс первый поезд, на платформах которого будут грузы. Всего таких вагонов двадцать три, и они должны уехать из Украины в Польшу, там разгрузиться и дальше ехать на земле. Это так называемые контрейлерные перевозки», – сказал Балин.

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По его словам, тягач с полуприцепом будет заезжать на платформу и будет ехать на платформе в Польшу. Такая поездка будет стоить перевозчику дополнительные примерно 1600 евро.

“Впрочем, я думаю, перевозчик и заказчик смогут себе это позволить, чтобы не терять время на границе. Тем более обещают, что таким образом через сутки машина уже законно будет у вас на территории Польши”, — добавил вице-президент АсМАП.

Напомним, Польша требует отменить "транспортный безвиз" для украинских перевозчиков для отмены блокады границы.

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