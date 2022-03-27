"Украина – самостоятельное государство, а не такое, как видит Россия": Зеленский ответил на вопросы российских журналистов

"Украина – самостоятельное государство, а не такое, как видит Россия": Зеленский ответил на вопросы российских журналистов

РосСМИ должны обнародовать все интервью без цензуры.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью представителям российских СМИ из YouTube-канала «Зыгарь», телеканала «Дождь», портала «Медуза» и изданий «Коммерсантъ» и «Новая Газета».

Да, Зеленский заявил, что Украина самостоятельное государство, а не такое. как видит Россия.

Он также отметил, что хаос в экономике страны и политическая нестабильность в Украине все равно привели бы к эскалации со стороны Российской Федерации и к правлению сегодняшнего президента РФ.

"Просто они могли бы тогда нашу страну оккупировать гораздо быстрее. Это точно входило в планы. Мы имеем дело даже не с данными разведок других стран, а в первую очередь нашей разведки. В первую очередь, нашего понимания — как вообще к политике Украины [в Кремле] относятся", – отметил президент.

К сожалению, не видят самостоятельности Украины. Это вообще трагедия наших с вами…

"Я не знаю, можно ли говорить с вами. Наверное, с вами, да, потому что два общества есть. И прежде всего, это народы, а потом уже правители. Произошла эта трагедия – невосприимчивость нас как самостоятельного государства. Восприятие нас не как самостоятельного государства, потому как какого-то продукта, как части какого-то большого организма, во главе которого видит себя действующий президент России", — добавил президент.

Он также отметил, что украинцы считают свое государство самостоятельным — с большой, глубокой историей и с нравственностью.

"О морали и объединениях и говорить нечего... Я думаю, что мы показываем сегодня [во время войны], как это на самом деле", — сказал Зеленский.

Напомним, Украине нужна победа, как стране, которая этого заслуживает, но в сложившейся сейчас ситуации победа не может быть идеальной.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с представителями украинских медиа.

Он рассказал, о том, что ему сейчас хотелось и считает ли он то, что сейчас уже можно говорить, что украинцы вошли в историю.

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