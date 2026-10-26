Украина сбивала меньше реактивных дронов из-за ограничений Starshield: ISW оценил критичность

ВСУ меньше перехватывали российских реактивных дронов в октябре / © ТСН

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Украина имела несколько более низкий, но все еще относительно высокий уровень перехвата российских реактивных дронов во время ограничений Starshield в середине октября 2026 года. Но ВСУ понадобятся инновационные реактивные перехватчики, чтобы поддерживать и улучшать эти показатели перехвата в долгосрочной перспективе.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Аналитики объяснили, что коэффициент перехвата украинскими реактивными беспилотниками снизился с 77% до примерно 74% в течение периода перебоев в обслуживании Starshield с 14 по 24 октября. Украинские Силы обороны используют широкую зону противовоздушной обороны для перехвата российских реактивных БПЛА и добились наибольшего успеха с беспилотниками-перехватчиками, которым Starshield в значительной степени требует работы на скоростях, необходимых для перехвата.

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Перехват Воздушными силами Украины российских реактивных дронов (7 октября – 25 октября 2026 года)

ВСУ также используют другие методы. В частности, истребители F-16 для уничтожения вражеских реактивных беспилотников с помощью дорогих и редких ракет класса «воздух-воздух». Или пушки F-16, что требует высокого уровня квалификации летчика и увеличивает риск для планера и пилота.

«Зависимость от F-16 для сбития реактивных дронов увеличивает требования к техническому обслуживанию украинских планеров, которые уже страдают от этих проблем с техническим обслуживанием, и отвлекает их от других миссий, которые они могли бы выполнять», — отметили в ISW.

Украина также установила турели в Киеве и области для противодействия реактивным БПЛА. Однако установление этих стационарных систем по всей Украине в больших масштабах требует времени и ресурсов и само по себе недостаточно.

«Дополнение украинской системы ПВО дронами-перехватчиками — это лучший шанс Украины разработать мощную систему, способную поддерживать высокий уровень перехвата российских реактивных беспилотников в долгосрочной перспективе», — подчеркнули аналитики.

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Конструктор украинского производителя беспилотников F-Drones 15 октября сообщил The New York Times, что F-Drones разрабатывает беспилотник-перехватчик F-Jet 80, использующий систему наведения на базе искусственного интеллекта для перехвата российских реактивных БПЛА Shahed.

Стоимость беспилотника-перехватчика F-Jet 80 составляет около 7000 долларов за единицу, что значительно дешевле, чем средняя стоимость от 20 000 до 70 000 долларов за единицу оружия для других дронов-перехватчиков или примерно один миллион долларов за запускаемую ракету класса «воздух-воздух».

Производство и развертывание F-Jet 80 подчеркивают усилия Украины по производству экономически эффективных реактивных беспилотников-перехватчиков в масштабах, достаточных для противодействия растущему использованию Россией реактивных БПЛА в ее кампании дальнобойных ударов против Украины, особенно зимой 2026-2027 годов.

Ограничение Starlink – главное:

Ограничение скорости Starshield сервиса Starlink, разработанного для военных целей, остановило ключевые операции. В частности, в результате Украина не может сбивать вражеские реактивные «Шахеды». Западные медиа со ссылкой на информированные источники сообщили, что Илон Маск лично приказал ограничить Starlink для Украины.

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Впоследствии была информация, что Трамп позвонил по телефону Маске и попросил его восстановить Starlink для Украины. Однако 22 октября Владимир Зеленский заявил, что США не возобновили полноценную работу Starlink в Украине. Однако профильные специалисты и дипломаты продолжают работу над этим вопросом.

Уже 24 октября Зеленский сообщил важную новость о Starlink . По словам президента, Starlink и Starshield возобновили работу на скорости, которая была до введения ограничений.

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