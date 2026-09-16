Украина сделала огромный шаг к миру: Кремль выдвинул новые требования и срывает перемирие

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Украина сделала шаг навстречу перемирию, заявив о готовности к взаимному прекращению ударов по объектам энергетики. Вместе с тем, Кремль вместо конкретного согласия выдвинул новые требования и продолжает настаивать на своих условиях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Реклама

Украина готова к прекращению ударов по энергетике

15 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к взаимному прекращению огня по поводу энергетических объектов на фоне настаивания президента США Дональда Трампа на таком шаге. Он заявил, что Украина готова поддержать взаимное прекращение ударов по критической инфраструктуре и принять меры по деэскалации.

Реклама

В то же время, президент подчеркнул, что участие Украины в таком прекращении огня зависит от того, смогут ли партнеры из США гарантировать, что Россия действительно готова остановить войну и прекратить удары по украинской критической инфраструктуре.

Украина уже неоднократно предлагала взаимное прекращение огня, в частности мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. По оценке Института изучения войны (ISW), Кремль ранее неоднократно отвергал такие предложения.

В Кремле назвали идею «очень хорошей», но выдвинули условия

Спикер Кремля Дмитрий Песков 15 сентября заявил, что предложенное США прекращение огня по энергетической инфраструктуре является «очень хорошей идеей» и «хорошей инициативой». В то же время, он заявил, что прекращение ударов по энергетике якобы не решит проблем мирового энергетического рынка.

По словам Пескова, России необходимо, чтобы Запад отменил санкции против нее, что позволило бы Москве «насытить» мировой рынок российскими энергоносителями.

Реклама

Таким образом, Кремль не подтвердил готовность к конкретному взаимному прекращению ударов, и связал этот вопрос с другими требованиями.

Лавров заявил, что позиция России не изменилась

На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 сентября заявил, что Москва «коренным образом не изменила свою позицию» с начала войны. Фактически Лавров подтвердил приверженность России ее первоначальным военным целям в Украине.

Он повторил требования, выдвигаемые Владимиром Путиным еще до полномасштабного вторжения: недопущение расширения НАТО до границ России, обеспечение прав русскоязычного населения в Украине, а также так называемые «демилитаризация» и «денацификация» Украины.

По мнению аналитиков, Кремль продолжает избегать конкретных шагов к деэскалации и настаивает на выполнении Украиной своих требований.

Реклама

«Энергетическое перемирие» — последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и РФ якобы согласились на энергетическое перемирие. По его словам, две страны договорились не наносить удары по энергетическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готова не наносить ответных ударов по России, но при условии, что партнеры гарантируют прекращение российских атак.

Новости партнеров