ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1064
Время на прочтение
2 мин

Украина сделала важное заявление о территориальных вопросах

Кислица назвал отправную точку в разговорах о территориальных вопросах Украины и России.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Война.

Война. / © Associated Press

Отправной точкой для двусторонних переговоров Украины и агрессорки Российской Федерации по территориальным вопросам должна быть нынешняя линия столкновения.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью для "Общественного" .

"Мы должны решить, каков будет режим этой контактной линии. В это входит немало и военных, и гуманитарных вопросов, поэтому нужно говорить. Вы же как строите дом? Сначала фундамент, потом крыша – а не наоборот. К сожалению, пожалуй, у россиян другая технология построения их изб. Они, пожалуй, с крыши строят", - .

По его словам, вопрос территорий относится к сфере двусторонних переговоров. Кислица говорит, в частности, президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете заявил украинской стороне, что именно им решать, как решать территориальный вопрос.

Дипломат также заявил, что Крым – это территория Украины, поэтому никто не собирается признавать полуостров российским.

"На встрече в понедельник ничего подобного не звучало. Мне неизвестно, что в украинском правительстве кто-то обсуждает сценарии признания Крыма российским", - пояснил он.

Напомним, представитель президента США Стив Виткофф сделал заявление о территориальных уступках ради мира. В частности, он отметил, что уступать территории или нет — это решение только украинского народа.

Отметим, что издание Wall Street Journal написало, что Владимир Путин представил администрации президента США Дональда Трампа план прекращения огня в российско-украинской войне в обмен на территориальные уступки со стороны Киева.

Дата публикации
Количество просмотров
1064
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie