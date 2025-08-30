Украина сделала важное заявление о территориальных вопросах

Война. / © Associated Press

Реклама

Отправной точкой для двусторонних переговоров Украины и агрессорки Российской Федерации по территориальным вопросам должна быть нынешняя линия столкновения.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью для "Общественного" .

"Мы должны решить, каков будет режим этой контактной линии. В это входит немало и военных, и гуманитарных вопросов, поэтому нужно говорить. Вы же как строите дом? Сначала фундамент, потом крыша – а не наоборот. К сожалению, пожалуй, у россиян другая технология построения их изб. Они, пожалуй, с крыши строят", - .

Реклама

По его словам, вопрос территорий относится к сфере двусторонних переговоров. Кислица говорит, в частности, президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете заявил украинской стороне, что именно им решать, как решать территориальный вопрос.

Дипломат также заявил, что Крым – это территория Украины, поэтому никто не собирается признавать полуостров российским.

"На встрече в понедельник ничего подобного не звучало. Мне неизвестно, что в украинском правительстве кто-то обсуждает сценарии признания Крыма российским", - пояснил он.

Напомним, представитель президента США Стив Виткофф сделал заявление о территориальных уступках ради мира. В частности, он отметил, что уступать территории или нет — это решение только украинского народа.

Реклама

Отметим, что издание Wall Street Journal написало, что Владимир Путин представил администрации президента США Дональда Трампа план прекращения огня в российско-украинской войне в обмен на территориальные уступки со стороны Киева.