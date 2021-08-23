Украина 23 августа отмечает День Государственного Флага: история праздника

Флаг является одним из главных символов Украины.

Украина ежегодно 23 августа отмечает День Государственного Флага. Дата была выбрана в память о событиях 1991 года, когда к зданию Верховной Рады группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг. Сине-желтое полотнище является одним из главных символов Украины вместе с гимном и гербом.

В этот день, 23 августа, во всех украинских городах проходят официальное поднятие флагов, флешмобы, концерты и спортивные соревнования. Также знамя поднимают и представители украинской диаспоры в других странах.

УНИАН

История Дня Государственного Флага Украины

История нынешнего сине-желтого государственного флага очень древняя. А в советское время за сине-желтый флаг даже наказывали заключением на два года.

Вокруг цвета полотнища и порядка цветов проводил немало дискуссий. Некоторые утверждали, что его цвета перевернуты. Впрочем, по правилу, цвета флага считываются от герба, начиная от гербовой фигуры и заканчивая полем, то есть «сверху вниз».

Так, наиболее распространенным является утверждение, что синий цвет на флаге означает мирное и безоблачное небо, а желтый — пшеничные поля.

УНІАН

Первое официальное признание сине-желтого флага как флага украинского народа состоялось 22 марта 1918. Тогда Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов как знамени Украинской Народной Республики.

23 августа 1991 группой народных депутатов сине-желтый украинский флаг внесен в сессионный зал Верховной Рады. На следующий день была провозглашена независимость Украины, а исторический флаг отправили в музей Верховной Рады. Уже 4 сентября украинский флаг торжественно подняли над зданием парламента.

18 сентября 1991 ВР подписала постановление, которое предоставило сине-желтом флага статус официального флага Украины. Окончательно Флаг Государства Украина утвержден статьей 20 Конституции Украины 1996 года.

А уж как государственный символ сине-желтый флаг официально утвержден было 28 января 1992 года. В августе 2004 года президент Украины Леонид Кучма издал указ "О Дне Государственного Флага Украины", который отмечается ежегодно 23 августа.

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