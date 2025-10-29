Украина скоро столкнется с серьезной демографической проблемой: детали от эксперта

Украинские беженцы / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Треть украинских мигрантов – дети до 18 лет. И это будет колоссальной проблемой.

Об этом сказала эксперт по демографии, директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова в интервью OBOZ.UA.

Либанова подчеркнула: в ассимиляции украинцев заинтересованы абсолютно все.

«Наши соотечественники едут в европейские страны, где характерно „старение“ населения, не хватает рабочей силы. А здесь приезжают христиане, миролюбивые, трудолюбивые, образованные. Привозят с собой детей, треть мигрантов – это дети до 18 лет. Я уже в 2022 году понимала, что это будет колоссальная проблема», — отметила она.

Возможно, продолжает специалист, власть и не заинтересована. Но что касается бизнеса, то ему это выгодно.

Как мы писали, Либанова сказала, сколько граждан сегодня проживает в Украине.

«У нас еще нет оценок 2025 года. По итогам 2024-го это от 28 до 30 миллионов человек. Если брать за основу данные мобильных операторов, то около 30 миллионов. А когда ориентируемся на государственные реестры, выходит около 28 миллионов», — пояснила демографиня.