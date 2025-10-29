- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 403
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина скоро столкнется с серьезной демографической проблемой: детали от эксперта
Ассимиляция украинцев выгодна всем сторонам.
Треть украинских мигрантов – дети до 18 лет. И это будет колоссальной проблемой.
Об этом сказала эксперт по демографии, директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова в интервью OBOZ.UA.
Либанова подчеркнула: в ассимиляции украинцев заинтересованы абсолютно все.
«Наши соотечественники едут в европейские страны, где характерно „старение“ населения, не хватает рабочей силы. А здесь приезжают христиане, миролюбивые, трудолюбивые, образованные. Привозят с собой детей, треть мигрантов – это дети до 18 лет. Я уже в 2022 году понимала, что это будет колоссальная проблема», — отметила она.
Возможно, продолжает специалист, власть и не заинтересована. Но что касается бизнеса, то ему это выгодно.
Как мы писали, Либанова сказала, сколько граждан сегодня проживает в Украине.
«У нас еще нет оценок 2025 года. По итогам 2024-го это от 28 до 30 миллионов человек. Если брать за основу данные мобильных операторов, то около 30 миллионов. А когда ориентируемся на государственные реестры, выходит около 28 миллионов», — пояснила демографиня.