"Украина скрывала, что ЗАЭС последние 7 лет угрожала миру атомной катастрофой": Россия распространяет новые фейки и манипуляции

В России никак не могут унять и продолжают распространять фейки об Украине.

На этот раз оккупанты распространяют информацию о неисправностях на Запорожской АЭС.

Что именно, рассказали в Центре противодействия дезинформации.

По данным Центра по состоянию на утро 22.08.2022 оккупанты распространили:

СМИ РФ сообщили, что "Украина скрывала, что Запорожская АЭС последние 7 лет угрожала миру атомной катастрофой… сотрудники станции предупреждали власти о ржавых деталях и срочной необходимости обращения к ядерщикам из России, но политика оказалась сильнее, а такое обращение не вписывалось в нацистскую идеологию" .

Заместитель главы МИД России с.рябков заявил: "курс политики НАТО рискован и может привести к эскалации вплоть до вооруженного столкновения… важно не допустить такого развития событий… [но] возможность продолжения прерванного американцами стратегического диалога США и России совершенно неочевидна с учетом антироссийской политики Вашингтона».

Представитель мид рф м. захарова заявила, что "если версию об украинском следе в убийстве дарии дугиной подтвердят компетентные органы, то стоит говорить о политике государственного терроризма Киева".

Напомним, что минобороны России заявило об отравлении своих военных в Запорожской области ядом искусственного происхождения и обвинило в этом "киевский режим". На это отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который сказал, что ждать адекватности от ведомства – не ко времени.

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