Украина сменит мобилизационную политику: Данилов раскрыл, в чем план

Украина планирует изменить практику мобилизации, чтобы сохранить боеспособность после почти двух лет полномасштабной войны с Россией.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает The Guardian.

По его словам, об изменениях в мобилизации будет объявлено уже на этой неделе. Эти изменения включают в себя использование коммерческих рекрутинговых компаний для проведения более целенаправленной мобилизации и заверения мобилизованных в том, что они будут выполнять роли, соответствующие их гражданским навыкам.

"Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут заниматься другой деятельностью. Сейчас у нас новый министр с новым подходом (речь идет о главе Минобороны Рустеме Умерове. – Ред.)", – заявил Данилов.

Данилов отметил, что армия будет сотрудничать с двумя крупнейшими кадровыми компаниями Украины. Они будут проявлять людей с определенными навыками, которые хотят помогать армии, но не хотят идти на фронт и отказывать их от попыток уклониться от мобилизации.

"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут заявляться на конкретную должность. К примеру, нужны сварщики или слесари и так далее", – пояснил секретарь СНБО.

Данилов признал, что существует проблема мобилизации, но объяснил, что российская пропаганда преувеличивает масштабы проблемы: "Россия пытается подогреть этот вопрос, говоря, что у нас не хватает солдат, что у нас проблемы с мобилизацией… В жизни всегда есть проблемы, не будем переоценивать".

Напомним, в пятницу, 24 ноября, президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой главными темами обсуждения стали мобилизация, демобилизация и ротация военных.

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